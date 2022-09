Hier weint Herzogin Meghan um Queen Elizabeth

Es war der schwerste Tag für die Royal Family: Am Montag nahmen Charles III. und seine Familie feierlich Abschied von Queen Elizabeth. Nach der Trauerfeier in der Westminster Abbey, in der der König von seinen Gefühlen übermannt wurde und sich bei der Nationalhymne „God Save The King“ Tränen aus den Augen wischen musste, zeigte sich Meghan zum ersten Mal tief bewegt.