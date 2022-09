EU-Milliarden: Ungarn als Belastungsprobe

Die EU-Kommission will mehr als sieben Milliarden Euro an Fördermittel für Ungarn einfrieren lassen. Das ist zum einen ein ziemlicher Brocken, der in Budapest nicht stillschweigend hingenommen werden kann und auf den Ministerpräsident Viktor Orban reagieren muss. Zum anderen aber kann Ungarn durch die Hintertür doch zu Geld kommen. Für die EU ist die leidige Thematik erneut eine Belastungsprobe. Und die kann durch Italien und Schweden noch größer werden.