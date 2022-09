Moskau exportiert zehn Prozent des Erdöls weltweit

Zu wenig Investitionen in neue Ölquellen

Hinzu käme, dass die Investitionen in das Entdecken und in die Nutzbarmachung neuer Ölquellen seit der Corona-Pandemie abgenommen hätten. Zwar hält es die BIZ für vorstellbar, dass der verstärkte Einsatz von Biokraftstoffen den Preis von Rohöl senken könnte, dies könnte jedoch die Preise von Grundnahrungsmitteln erhöhen. Diese werden wiederum benötigt, um Biokraftstoffe zu produzieren.