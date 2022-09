Wirt schließt: „Das tu‘ ich mir nicht mehr an“

„Wir ,darennan‘ uns in der Kuchl, weil uns das Personal fehlt“, sagt Heinrich Scheiblhofer. Der Koch und Wirt steht schon zwölf Jahre lange an der Schank des Gasthauses „Tenne“ in St. Martin/Mühlkreis. Weil er kein zuverlässiges Personal mehr bekommt, hat er die Öffnungszeiten bereits auf drei Tage reduziert. Aber auch damit kommt er an die Grenzen: „Wenn jemand für 60 Leute Mittagessen reservieren möchte, bin ich unsicher, ob ich zusagen soll, weil ich nicht weiß, ob ich ausreichend Personal habe. Das tu’ ich mir nicht mehr an, ich habe zu 99 Prozent den Schlussstrich gezogen“, sagt Scheiblhofer, der am 1. März nächsten Jahres ganz sicher in die Pension geht. Die „Tenne“ sperre voraussichtlich zu, „außer es passiert ein Wunder.“