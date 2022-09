Osttiroler Wirt baut auf küchenfreie Wochenenden

Es sind turbulente Zeiten, die die heimische Gastronomie gerade durchlebt. Arbeitskräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Das hat zumeist zur Folge, dass sich Öffnungs- und Küchenzeiten ändern und in Richtung Wochenende verlagern. „Das führte dazu, dass zu Wochenbeginn das gastronomische Angebot in Lienz und Umgebung komplett ausgedünnt war“, erklärt Marinelli-Wirt Thomas Glanzer. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und nicht im Teich anderer Wirte zu fischen, entschloss er sich, sein Gasthaus nur noch von Montag bis Donnerstag zu öffnen - und sich an den Wochenenden anderweitig zu orientieren.