Wird ein Schnitzerl beim Wirt bald 40 Euro kosten?

Zwei Jahre lang war der Samstag der Demo-Tag für die Corona-Leugner. Jetzt zieht es die Menschen erstmals auf die Straße, um gegen die massiven Teuerungen, die seit Jahresbeginn auf uns einprallen, zu protestieren. Der Gewerkschaftsbund ruft für Samstagnachmittag zu einer Großdemonstration in ganz Österreich auf, die etwa in Wien um 14 Uhr beim Schweizer Garten startet und um 16 Uhr am Karlsplatz mündet: „Wir fordern, dass für Güter des täglichen Bedarfs die Mehrwertsteuer ausgesetzt wird“, sagt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian.