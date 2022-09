Alexander I. | Auf Reisen

Auf Reisen. Dieser Alexander I. - er geht wieder auf Reisen. Nachdem er in der abgelaufenen Woche schon Rom beehrt hatte geht es heute nach London, wo er morgen am Begräbnis von Queen Elizabeth II teilnimmt, um von dort nach New York zur UNO-Generalversammlung weiterzufliegen. Das Treffen der politischen Welt sei für den Präsidentschaftskandidaten Van der Bellen ein „Heimspiel“, schreibt heute „Krone“-Außenpolitiker Kurt Seinitz, selbst Stammgast bei den UNO-Generalversammlungen seit vielen Jahren. Van der Bellen hat mehrere Treffen mit Staatsoberhäuptern, darunter mit Präsident Erdoğan, am Plan. Ebenfalls in New York anzutreffen sein wird Bundeskanzler Karl Nehammer, der dort vor allem mit Amtskollegen zusammentreffen wird, deren Staaten Ausgangspunkt oder Transitland von illegaler Migration sind, wie unter anderem Irak, Pakistan oder Serbien. Während auch Außenminister und Ex-Kanzler Alexander Schallenberg nach New York reist, jettet Umweltministerin Gewessler nach Washington und Pittsburgh. „Die Staatsspitze macht also den Abflug“, kommentierte „Krone“-Autorin Conny Bischofberger die verreisenden Politiker. Das finden auch einige unserer Leserbriefschreiber in Zeiten wie diesen nicht wirklich vorbildlich. Die Politiker, so meinen sie, hätten doch hierzulande genug zu tun. Stimmt natürlich zu einem gewissen Grad. Allerdings meinen spitze Zungen ohnehin, die Herren (und die Dame) würden zu Hause gar nicht so fehlen…