Sprengstoff für die NATO

Anfang September hat der türkische Präsident Erdogan schwere verbale Salven abgefeuert: „Hey, Grieche. Blick zurück in die Geschichte. Wenn du es weiterhin zu weit treibst, hat das einen hohen Preis. Vergiss nicht Izmir“, erklärte er und spielte damit auf die Geschichte an: Am 9. September 1922 waren türkische Soldaten in die von Griechenland besetzte Hafenstadt einmarschiert, um das Viertel der griechischen Minderheit zu „befreien“.