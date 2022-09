Drehtag im Innviertel mit bayrischem Schmäh

Vor dem Fernseher viel erleben? Das geht mit der neuen LT1-Serie „Ein Bayer in Oberösterreich“. Von der Garnelenzucht in Kremsmünster über den Cembalo-Bauer in Rohrbach bis hin zu einem Bierhotel in Pettenbach ist alles dabei. Mit viel Gefühl für die Menschen und einer großen Portion bayrischen Schmäh tritt Dominik Glöbl als Moderator in der Sendung an die Oberösterreicher heran: „Das Schöne an eurem Bundesland ist, dass man klingeln kann, wo man will - die Menschen sind immer nett und herzlich!“