Aufsteiger Lustenau hat jetzt drei Teamspieler

„Für mich ist die Einberufung ein Highlight und weiterer Schritt in der Karriere. Es war richtig, für ein weiteres Jahr in Lustenau zu bleiben, obwohl es am Anfang nicht leicht für mich war“, bekräftigt Cem Türkmen, der als türkisch-deutscher Staatsbürger theoretisch auch für Deutschland spielen könnte. Türkmen: „Die Art und Weise, wie in Lustenau Fußball gespielt wird, kommt mir entgegen. Die Austria wird damit immer mehr zur guten Adresse für Spieler, der Verein hat auch über die Grenzen hinaus seine Aufmerksamkeit."