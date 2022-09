US-Gouverneur ließ Flüchtlinge auf Insel bringen

Zuerst Busse mit Flüchtlingen

Bereits im Frühjahr hatten die republikanischen Gouverneure von Texas und Arizona, Greg Abbott und Doug Ducey, damit begonnen, Flüchtlinge aus den Grenzgebieten mit Bussen in die demokratisch regierten Großstädte Washington, New York und Chicago zu bringen. In Washington sollen seither mehr als 9000 Menschen angekommen sein. Bürgermeisterin Muriel Bowser rief bereits den Notstand aus, um vom Bund Unterstützung zu erhalten.