Migrantenansturm auf EU, USA und Großbritannien

Auch in Richtung USA schwillt der Migrantenansturm immer weiter an. Allerdings hat Amerika auch unter Präsident Joe Biden seine Grenzen so gut wie dichtgemacht – vor allem auch jene zu Mexiko. Die Folge ist, dass in Mexiko im Vorjahr 131.448 Asylanträge gestellt worden sind – mehr als je zuvor in der Geschichte des Landes. Eigentlich wollten diese Menschen in die USA. Die meisten kommen aus Haiti und Honduras.