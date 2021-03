USA an Migranten: „Nicht die Zeit, zu kommen“

Krise um unbegleiteten Migranten-Kinder spitzt sich zu

Psaki betonte, die große Mehrheit der Migranten werde auf Grundlage der Gesundheitsbestimmungen in der Coronavirus-Pandemie abgewiesen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden stehe aber zu ihrem Prinzip, unbegleitete Minderjährige nach einem Grenzübertritt aus humanitären Gründen nicht zurückzuschicken. Die Minderjährigen werden in Unterkünften im Grenzgebiet festgehalten, bis sie letztlich an ihre Eltern oder andere übergeben werden können. Der Platz jedoch wird immer knapper.