ORF-Rotstift bei Gehältern von Top-Managern

Eine schwarze Null sowohl für heuer als auch für 2023 bleibt trotzdem das klare Ziel. So wie das rasche Schließen der Streaming-Lücke, also der aktuell nicht erfasste Empfang des ORF über das Internet. Stiftungsrat Thomas Zach, Leiter des ÖVP-Freundeskreises: „Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist gerade in schwierigen Zeiten unverzichtbar für eine umfassende Information der Bevölkerung. Daher gebührt ihm auch die entsprechende Finanzierung, egal, wie er konsumiert wird.“