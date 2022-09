Kleinbühnen taumeln ohne Hilfe in Pleitewelle

Die Kulturbranche hat sich noch nicht einmal von den Folgen der Corona-Pandemie erholt, und schon bricht die nächste Krise herein. Vor allem die kleinen Kulturinstitutionen leiden enorm an den Folgen der Inflation und dem Energiepreisschock. So auch das Theater Drachengasse in der City. „Unsere Ausgaben steigen, aber die Kartenpreise können wir nicht anheben“, sagt die Leiterin Katrin Schurich.