Das große Sterben der kleinen Theater

Weniger Zuseher, weniger Aufführungen

Das zeigen zumindest die Besucherzahlen: In der Josefstadt beträgt die Auslastung 65 Prozent, in der Saison 2019/2020 waren es 85 Prozent. Die Musicals verzeichnen ein Minus von 25 Prozent. 167 Aufführungen strichen die Vereinigten Bühnen und Kammeroper heuer aus dem Programm. Doch die großen Häuser, die über Wien hinaus bekannt sind, befinden sich noch in einer glücklicheren Lage als die Kleinkunstbühnen.