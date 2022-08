Corona und Teuerung: Wieder ein Kultur-Lockdown?

„Die Energiekosten sind ein Faktor in unserer Branche“, sagt Künstler-Manager Georg Hoanzl, der mit Michael Niavarani das Theater im Park im Schwarzenberggarten führt. „Vorrangig geht es aber darum, dass sich das Publikum wieder findet, das in der Pandemie verloren ging. Auch die fehlende Kaufkraft führt dazu, dass Menschen nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das schwächt den Zusammenhalt.“