Ukraine: 350 Milliarden Euro für Wiederaufbau

Swyrydenko ist Gast beim Treffen der Handelsminister aus den sieben führenden Industrienationen, zu denen die Ukraine nicht gehört. Die Ministerin sagte, ihr Land habe in den vergangenen sechs Monaten internationale Hilfen in Höhe von 19 Milliarden Dollar erhalten, um liquide zu bleiben. Deutsche Firmen könnten bereits jetzt in der Ukraine investieren, so Habeck. Sollten die Investitionen fehlschlagen oder Anlagen im Krieg zerstört werden, gäbe es dafür Absicherungen über Rückfallgarantien.