Kiew: Russen haben Staudamm beschädigt

Nach Kraftwerken hat nun die russische Armee offenbar auch einen Staudamm in der Ukraine angegriffen. Nach Angaben der Führung in Kiew wurde der Damm in der zentralukrainischen Industriestadt Krywyj Rih im Zuge eines massiven Raketenangriffs schwer beschädigt. Durch das zerstörte Pumpwerk strömten am Mittwoch so große Wassermassen, dass der Fluss Inhulez über die Ufer zu treten drohte. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem Versuch, seine Heimatstadt unter Wasser zu setzen.