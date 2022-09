Schwacher Putin, rasche Folgen

Alle werden sie jetzt mutig in Russland, die bisher den Kriegskurs kleinlaut geduldet haben. Die besonders Raffinierten unter ihnen bringen Putin nun mit der Forderung nach noch mehr Härte in der Ukraine und nach einer „maximalen Mobilisierung“ (so die Kommunismus-Mumie Gennadij Sjuganow) in Verlegenheit. Sie wollen den Kremlchef in diese beim Volk höchst unpopuläre Falle locken. Es ist ja „kein Krieg“, log sich das Volk bisher selbst in die Tasche.