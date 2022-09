Kind mit Fieber am Set: Neue Vorwürfe gegen Seidl

Gefährlicher Dreh mit Auto

Der „Falter“ berichtet nun in seiner aktuellen Ausgabe von einer Übersetzerin, die 2018 und 2019 für „Sparta“ am Filmset gearbeitet hat, dass sie ohne vorherige Ankündigung und ohne pädagogische Ausbildung auch die Betreuung der minderjährigen Laiendarsteller übernommen habe und plötzlich die einzige Bezugsperson gewesen sei. Ein anderer Mitarbeiter schildert eine Situation, als die Hauptfigur (gespielt von Georg Friedrich), mit sieben Kindern in ein Auto gestiegen sei, das in weiterer Folge „voll ins Schleudern“ gekommen und gegen einen eisernen Torpfosten geknallt sei.