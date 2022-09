Weltpremiere von Ulrich Seidls „Sparta“ abgesagt

Gegenüber der APA hatte das am 16. September eröffnende Festival erst am Dienstag betont, an der Vorführung festhalten zu wollen. „Wenn jemand Beweise für ein Verbrechen hat, sollte er dies der Justiz melden. Nur ein Gerichtsbeschluss könnte dazu führen, dass wir eine geplante Vorführung aussetzen“, antwortete die Festivalleitung auf Anfrage der APA.