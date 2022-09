Vor Premiere: Schwerer Vorwurf gegen Ulrich Seidl

Die Kinder, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten zwischen 9 und 16 Jahre alt waren, hätten am Set nicht zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können, so „Spiegel“-Journalist Bartholomäus Laffert, und seien mit Traumata konfrontiert worden. Den Eltern hätte man gesagt, „Sparta“ sei ein Film über Judo und Fußball: „In den Verträgen stand kein einziges Mal etwas von Pädophilie“, so Laffert.