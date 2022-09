„Sparta“: Ulrich Seidls Team weist Vorwürfe zurück

Wollte Seidl Menschen „an ihre Grenzen bringen“?

Hausner hat ebenso wenig „irgendwelche Missstände, was die Kinder betrifft“, bemerkt. Thaler erklärte, die Arbeit sei äußerst respektvoll gewesen. Zitiert werden aber auch von einer Ex-Assistentin in der „Berliner Zeitung“ erhobene Vorwürfe. Sie habe in Rumänien Kinderdarsteller finden sollen, habe aber kein Drehbuch zu lesen bekommen und sich deshalb geweigert, weiterzuarbeiten: „Ulrich Seidl sagte dann zu mir, er wolle bei seiner Arbeit Menschen an ihre Grenzen bringen. Und wenn ich Berührungsängste hätte, sei ich wohl nicht richtig für das Projekt.“ Danach habe sie gekündigt.