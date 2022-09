Boxer muss abspecken: Verlobte kümmert sich darum

Überraschend kam dies für ihn klarerweise nicht: Sein Großvater war schon ein recht erfolgreicher Profiboxer (Bantamgewicht) im ehemaligen Jugoslawien. Der Kampfsport wurde ihm also in die Wiege gelegt, auch wenn seine Mutter ihn eigentlich zum Fußball schicken wollte: „Das war aber nie so meines. Ich konnte mich da nicht voll auspowern.“ So ging’s zum Thaiboxen, doch schnell stellte sich heraus, dass er eher die Handarbeit, anstelle der üblichen Fußarbeit, forcierte. Der Schritt zum „normalen“ Boxen war daraufhin nur logisch. „Das hat mir voll gefallen und da habe ich halt die Energie zum Auspowern gehabt“, so Odabai. Inspiriert von seinem Großvater entschloss er sich dann auch erste Kämpfe zu bestreiten und vom Amateur zum Profi zu wachsen.