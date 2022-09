Schwab startet in seine erste volle PGA-Saison

Wiesberger in Chicago

Bernd Wiesberger schlägt nach seinem Abstecher zur World-Tour als 23. in Wentworth diese Woche wieder in der LIV-Tour auf. Die mit der PGA durch enorm hohe Dotierungen um Stars konkurrierende Einladungsserie gastiert in Chicago. Lukas Nemecz muss derweil in Saisonfinish der World-Tour sein Ticket absichern, der Steirer geht in Rom an den Start.