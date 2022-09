Wirt nach Besuch von Van der Bellen beschimpft

Ein unglaublicher Shitstorm

Doch das vermeintlich unschuldige Posting löste einen schier unglaublichen „Shitstorm“ aus, wie es neudeutsch bezeichnet wird, wenn sich wie aus einem Schmutzkübel Bosheit und Häme im Internet über einen ergießen. Innerhalb der ersten 23 Stunden gab es mehr als 900 Kommentare. Eines der negativen Zitate: „Der Lehner zählt zu meinen Lieblingslokalen in Linz. Zählte. Wo jemand wie Van der Bellen herzlich willkommen ist, der so viele Verfassungsbrüche nicht verhindert hat, will ich nicht sein.“