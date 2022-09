Kneissl: Europa hat Energiekrise selbst provoziert

Strommarkt noch stark vom Gaspreis abhängig

Kneissl meinte, dass der Strommarkt in Europa mittlerweile „nach einigen unverständlichen Prinzipien“ funktioniere und kein klassischer Angebots- und Nachfragemarkt sei. „Er hat sich vor rund 18 Jahren auf die Bevorzugung erneuerbarer Energien eingestellt, dadurch ist der Markt in eine starke Schieflage geraten“, so die Ex-Ministerin. „Ich will nicht auf technische Details eingehen, aber Fakt ist, dass der Strommarkt trotz der Rolle erneuerbarer Energiequellen immer noch stark vom Gaspreis abhängig ist, auch wenn der Strom mehr aus erneuerbaren Quellen erzeugt wird“, sagte die Juristin und Diplomatin, die sich in mehreren Büchern mit dem Thema Energiewirtschaft auseinandergesetzt hat.