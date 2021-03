Ex-Ministerin Kneissl bekommt Posten in Russland

Von 2017 bis 2019 leitete Kneissl in der türkis-blauen Regierung das österreichische Außenministerium. Sie wollte am Mittwoch keinen Kommentar abgeben. „Ich gebe keine Interviews“, erklärte sie gegenüber der APA. In ihrer Zeit als parteifreie Außenministerin auf einem FPÖ-Ticket hatte sie 2018 und 2019 wiederholt Kontakt zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, dessen Besuch bei ihrer Hochzeit in der Steiermark im Sommer 2018 auch für internationale Schlagzeilen sorgte. Bei den Feierlichkeiten schwang die Frischvermählte mit dem Kremlchef das Tanzbein, die Fotos des Tanzpaares gingen um die Welt.