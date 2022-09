Schattengeheimdienst-Pläne: Kneissl involviert?

Ex-Außenministerin Karin Kneissl holt ihre Regierungsvergangenheit in Österreich auch an ihrem neuen Wohnort im Libanon ein. Laut einem Medienbericht wird derzeit gegen ein dem Kreml nahestehendes Agentennetzwerk in Österreich ermittelt. Konkret geht es auch um den mutmaßlichen Aufbau eines neuen Geheimdienstes parallel zu den bereits bestehenden. Kneissl soll in die Vorgänge involviert gewesen sein.