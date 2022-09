Demo-Alarm: Es droht ein „heißer“ Herbst

Ganz egal, ob an der Supermarktkasse oder an der Zapfsäule, beim Blick auf die Stromrechnung oder beim Bezahlen der Miete - die Preise explodieren weiter und steigen anscheinend ohne Ende. Den Menschen bleibt immer weniger Geld im Börsel. Für den ÖGB jetzt Grund genug, seine 1,2 Millionen Mitglieder zu mobilisieren und auf die Straße zu gehen. Bereits für nächsten Samstag um 14 Uhr wird zur großen „Preise runter!“-Demo in allen Bundesländern aufgerufen.