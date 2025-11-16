So will Wien Dauer von Baustellen verkürzen

Arbeiten gleich um mehrere Wochen kürzer

„Für die sichere und verlässliche Stromversorgung in diesem Gebiet war ein Kabeltausch notwendig. Da jetzt gerade auch die Gasleitung in diesem Bereich stillgelegt worden ist, hatten wir die Idee, das leere Gasrohr für die Verlegung des Kabels zu nutzen“, erklärt Projektleiter Manuel Schaffer. Der Clou: Gegraben wurde nur an zwei Punkten – dort, wo das Stromkabel in das Rohr hinein- und dort, wo es wieder herausgeführt wird. Die Folgen im Alltag sind deutlich spürbar: 500 Meter Aufgrabungsarbeiten konnten eingespart werden, die Bauzeit verkürzte sich um mehrere Wochen, der Aufwand blieb überschaubar. Anrainer haben weniger Baulärm, weniger Staub, Parkplätze bleiben bestehen, und auch der Baustellenverkehr mit Lastwagen reduziert sich deutlich. Und auch das Budget des städtischen Versorgers freut sich.