Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pilotversuch geklückt

So will Wien Dauer von Baustellen verkürzen

Wien
16.11.2025 06:00
Die nötigen Grabungsarbeiten werden durch die neue Technik auf ein Minimum reduziert – damit ...
Die nötigen Grabungsarbeiten werden durch die neue Technik auf ein Minimum reduziert – damit auch die Dauer(Bild: Manfred Tucherl)

Weniger Baustellen, weniger Lärm, weniger Staub: In der Zanaschkagasse in Meidling wird ein stillgelegtes Gasrohr erstmals als Strom- und Glasfasertrasse genutzt – 500 Meter Aufgrabung, etliche Lastwagenfahrten und jede Menge Nerven der Anrainer bleiben so erspart.

0 Kommentare

Im Normalfall bedeutet neue Energie-Infrastruktur: Bagger, Absperrungen, wegfallende Parkplätze. Die Wiener Netze arbeiten pro Jahr an rund 3500 Baustellen in Wien und Umgebung, dazu kommen rund 200 Kilometer neu verlegte Erd- und Freileitungen im Strombereich. Entsprechend groß ist die Belastung für den Straßenraum und für die Anrainer.

Erstmals Pilotversuch in Meidling
Die Wiener Netze testeten nun erstmals eine Alternative. In der Zanaschkagasse in Meidling geht man neue, unterirdische Wege. Ein 500 Meter langer, stillgelegter Abschnitt der Gasleitung wird weitergenutzt – als fertiger Kabelkanal unter der Erde. Statt die Straße auf voller Länge zu öffnen, bleiben die Leitungen dort, wo sie sind: im Boden.

Der Pilotversuch ist geglückt – auch oberirdisch mussten so deutlich weniger Parkplätze für die ...
Der Pilotversuch ist geglückt – auch oberirdisch mussten so deutlich weniger Parkplätze für die Baustelle weichen(Bild: Manfred Tucherl)

Arbeiten gleich um mehrere Wochen kürzer
„Für die sichere und verlässliche Stromversorgung in diesem Gebiet war ein Kabeltausch notwendig. Da jetzt gerade auch die Gasleitung in diesem Bereich stillgelegt worden ist, hatten wir die Idee, das leere Gasrohr für die Verlegung des Kabels zu nutzen“, erklärt Projektleiter Manuel Schaffer. Der Clou: Gegraben wurde nur an zwei Punkten – dort, wo das Stromkabel in das Rohr hinein- und dort, wo es wieder herausgeführt wird. Die Folgen im Alltag sind deutlich spürbar: 500 Meter Aufgrabungsarbeiten konnten eingespart werden, die Bauzeit verkürzte sich um mehrere Wochen, der Aufwand blieb überschaubar. Anrainer haben weniger Baulärm, weniger Staub, Parkplätze bleiben bestehen, und auch der Baustellenverkehr mit Lastwagen reduziert sich deutlich. Und auch das Budget des städtischen Versorgers freut sich.

Lesen Sie auch:
Wien kauft sich jetzt 52 Windparkanlagen in Niederösterreich und dem Burgenland. Weitere 300 ...
Übernahme durch
Deal unter Dach und Fach: Wien kauft sich den Wind
06.11.2025
Länder einig
Erster Schritt zum Stilllegen von Gasnetz
23.05.2025

Mit „Raus aus Gas“ mehr Möglichkeiten
Die Umwelt profitiert: Weniger Aushub bedeutet weniger Lkw-Fahrten und damit niedrigere CO2-Emissionen. Neben dem Stromkabel fanden in dem Rohr noch zwei zusätzliche Leitungen Platz: Darin werden Glasfaserkabel der Wiener Netze geführt und somit auch die Digitalisierung vorangetrieben. Noch handelt es sich um ein einmaliges Pilotprojekt. Doch mit dem zunehmenden Ausstieg aus Gas werden auch die Leitungen frei. Philipp Stewart

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
7° / 11°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
8° / 11°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 11°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
7° / 11°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
7° / 11°
Symbol wolkig

krone.tv

Zölle sinken nun
USA und Schweiz einigen sich im Handelsstreit
Durch den Zusammenschnitt entstand bei den Zusehern der Eindruck, US-Präsident Donald Trump ...
„Nächste Woche“
Entschuldigung reicht nicht: Trump will BBC klagen
Scheitert spektakulär
China-SUV kracht bei viralem Stunt in Geländer
Unter Wasser gezogen
Video zeigt Kampf mit Hai – Surfer überlebt!
Die FPÖ will Gemeinde- und Genossenschaftswohnungen vor allem an Österreicherinnen und ...
FPÖ lässt aufhorchen
Befristete Wohnungen für Drittstaatenangehörige
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
125.516 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
93.787 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
78.022 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
769 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
699 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Wien
Pilotversuch geklückt
So will Wien Dauer von Baustellen verkürzen
„Gullivers Reisen“
„Wir packen die ganze Zauberkiste aus!“
Band im Gespräch
Xiu Xiu: Ein musikalischer David-Lynch-Fiebertraum
Krone Plus Logo
Das große Interview
Werden Sie die Kirche wieder hip machen?
Neues Spendenkonzept
So wird der tägliche Einkauf jetzt zur guten Tat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf