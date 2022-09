ÖBV-Männer erreichen das EM-Viertelfinale

Österreichs 3x3 Basketballer stehen bei der Europameisterschaft in Graz bereits im Viertelfinale. Sie besiegten Ungarn am späten Freitagnachmittag in ihrem Auftaktspiel im Pool B mit 21:13. Danach setzte es ein 15:21 gegen Litauen. Zum Auftakt der K.o.-Phase am Sonntag (14.20 Uhr) bekommen es Nico Kaltenbrunner, Filip Krämer, Matthias Linortner und Martin Trmal mit den Niederländern zu tun, die sich in ihrer Gruppe vor Belgien und Aserbaidschan durchsetzten.