Strompreiserhöhung: Erste Klagen sind gescheitert

„Die Urteile vom Bezirksgericht Klagenfurt bestätigen, dass wir rechtskonform gehandelt haben. Zufrieden sind wir aber trotzdem nicht“, erklärt Kelag-Vertriebschef Alexander Jordan im Gespräch mit der „Krone“. Er bezieht sich dabei auf die aktuelle rechtliche Lage in Österreich. „Energieversorger und Energiekunden brauchen rechtliche Sicherheit. Die gibt es derzeit nicht“, so Jordan. „Keine einzige Strompreisanpassung in Österreich wurde nicht beklagt und beschäftigt die Gerichte.“