Was Sparer und Kreditnehmer jetzt beachten müssen

Worauf müssen sich Kreditnehmer also künftig einstellen? Werden die Kredite im selben Ausmaß teurer werden - also um 0,75 Prozentpunkte? „Es kommt drauf an, ob man einen fixen oder variabel verzinsten Kredit hat. Konsumenten müssen das gut beobachten. Wenn man einen variabel verzinsten Kredit hat, muss man sich darauf einstellen, dass der teurer wird“, erklärte Gabriele Zgubic, Konsumentenschützerin bei der Arbeiterkammer, am Freitag im Ö1-„Morgenjournal“.