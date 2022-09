Rupertikirtag verlängert für Landeskliniken-Fest

Erneut kein Feuerwerk am letzten Kirtag-Abend

Der offizielle Abschluss des fünftägigen Rupertikirtags findet am Sonntag statt – heuer ohne Feuerwerk. Ausnahme-Ansuchen bei Luftfahrtbehörde und im Verkehrsministerium wurden gestellt, jedoch ohne Erfolg. Die Luftsicherheitszone des Flughafens reicht bis in die Altstadt, Flugverkehr könnte durch die Pyro-Show beeinträchtigt werden. Zuletzt wurde der Himmel am finalen Kirtagabend 2019 erleuchtet. Schon vergangenes Jahr fehlten Genehmigungen fürs Feuerwerk, 2020 fiel das Fest der Pandemie zum Opfer. Beide Male blieb der Altstadt-Himmel finster.