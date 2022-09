Salzburger Rupertikirtag 2022 ohne Feuerwerk

Seit 45 Jahren werden die Tage um den 24. September, den Namenstag des Salzburger Landespatrons Rupert, mit dem traditionsreichen Domkirchweihfest gefeiert. Fünf Tage vom 21. bis 25. September stehen Dom-, Kapitel-, Residenz-, Mozartplatz und Alter Markt wie zuletzt 2019 ganz im Zeichen von vielfältiger und lebendiger Salzburger Brauchtumskultur und unterhaltsamen Jahrmarkttreiben. Tradition, Handwerkskunst, Tracht, Schaustellerei, Musik und kulinarischer Genuss stehen wie jedes Jahr im Mittelpunkt. Rund 150.000 Besucher:innen, Einheimische sowie Stadtbesucher:innen aus dem In- und Ausland, werden sich heuer wieder am beliebtesten Volksfest im Bundesland Salzburg einfinden und die einzigartige Kirtagsatmosphäre in vollen Zügen genießen.