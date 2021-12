SALK: Kantinen-Gutschein statt Weihnachtsfeier

Ärzte und Pflegepersonal in den Salzburger Landeskliniken sind Leid gewohnt. Im Berufsalltag sehen viele davon täglich mehr als genug. Aufheiternde Betriebsausflüge und auch Weihnachtsfeiern fanden aufgrund der Corona-Pandemie in den SALK in den letzten beiden Jahren verständlicherweise nicht statt. Die Geschäftsführung wollte stattdessen den Mitarbeitern eine kleine Weihnachtsüberraschung schenken. Geworden sind es Kantinen-Gutscheine - zum Missfallen der Belegschaft.