Video: Hier tobt ein Tornado über dem Gardasee

Verletzte oder Schäden an Schiffen oder Booten auf dem bei Touristen beliebten See wurden laut Angaben der Küstenwache nicht gemeldet. Zahlreiche Menschen, die Augenzeugen des Naturschauspiels wurden, hielten den Tornado filmisch fest und veröffentlichten ihre Aufnahmen in den sozialen Medien. Auf diesen ist zu sehen, wie sich der Wirbelsturm über dem See aufbaute und nach wenigen Minuten wieder auflöste.