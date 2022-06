„Tornado“ in Tschechien wütete mit rund 150 km/h

Fast ein Jahr nach einem verheerenden Tornado im Südosten Tschechiens hat in der Region erneut heftiger Wind Schäden angerichtet. Man könne mit 99-prozentiger Sicherheit sagen, dass es sich bei dem Wetterphänomen von Montagabend um einen Tornado gehandelt habe, so ein Experte. Durch den Sturm wurden Dächer beschädigt und Bäume entwurzelt. Das Wetterphänomen erinnert an den verheerenden Tornado vor rund einem Jahr, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen.