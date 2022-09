Sohn nach Treppensturz der Mutter (55) angeklagt

Vater ist Justizmitarbeiter

Der Fall beschäftigt die Justiz in zwei Bundesländern. Die Staatsanwaltschaft Salzburg leitet die Ermittlungen, weil sich die Kollegen in Linz für befangen erklärt haben. Der Vater des Verdächtigen ist bei der Justiz beschäftigt. In Salzburg nahm man den Sohn in U-Haft, musste ihn nach einem Einspruch wieder laufen lassen und – nachdem er, wie berichtet, gegen die Auflagen verstoßen hatte – wieder inhaftieren. Wegen fehlender medizinischer Gutachten zog sich die Anklageerhebung hin.