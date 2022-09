Reha-Angebot kam schneller, als die PVA erlaubt

Das ideale Angebot

Schneller als die PVA hat man aber in einem Reha-Zentrum in der Steiermark auf die Leidensgeschichte der Mühlviertlerin reagiert. „Wir möchten die Patientin aus Oberösterreich unbedingt bei ihrem Anliegen unterstützen und ihr helfen. Wir denken, dass wir genau das richtige Reha-Angebot für sie hätten. Wenn ihr Antrag genehmigt ist, versuchen wir gerne, rasch einen Platz für die Oberösterreicherin zu organisieren“, wandte sich eine Mitarbeiterin der Geschäftsführung hilfreich an die „Krone“.