„Ich will arbeiten, brauche aber bitte eine Reha“

Wahnsinn, was diese Mühlviertlerin im vergangenen Jahr durchmachen musste! Am 21. Mai 2021 sollte Maria Hackl-Lehner aus Engerwitzdorf an der Bandscheibe operiert werden. Es kam zu Komplikationen, die Bauchaorta war während des Eingriffs gerissen. Die Operation dauerte 12 Stunden, die Patientin musste reanimiert werden, die Bandscheibe wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt versorgt. „Meine Frau war kurz davor, zu sterben“, sagt ihr Ehemann Manfred.