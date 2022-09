Schwäche zu zeigen ist eine große Stärke

Krankenstand, der neue Rücktritt! So schadenfroh und gehässig wurde Ende Juni der Rückzug des Vorarlberger Landeshauptmannes in den sozialen Netzwerken kommentiert. Am Montag ist Markus Wallner bei der Herbstklausur seiner Partei erstmals wieder auf der politischen Bühne erschienen. Und straft jene Lügen, die ihn durch die Anschuldigungen in der Causa Wirtschaftsbund schon politisch am Ende sahen. Er wird möglicherweise noch im September in sein Amt zurückkehren.