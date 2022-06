Kein Wunder

Noch bevor der Vorarlberger Landeshauptmann Montagfrüh bekannt gab, einen mehrwöchigen Krankenstand anzutreten, verkündete die „Presse“ schon fix seinen Rücktritt. Daraus wurde wenig später ein „Rückzug“ - natürlich ohne zuzugeben, dass die Meldung falsch war. „Krankenstand, der neue Rücktritt!“, hieß es dann in Postings unbeirrt. „Sind bald alle weg?“ „Einer geht noch!“ „Demnächst Salzburg!“ Und: „Ein guter Tag beginnt mit dem Rücktritt eines ÖVP-Politikers.“ Was geht eigentlich in Menschen vor, die sich insgeheim freuen, wenn ein Politiker krank wird? Für die Empathie offenbar ein Fremdwort ist?