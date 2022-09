WIFO-Chef: „Kardinalfehler“ bei Strompreisbremse

Kritik an Zweigleisigkeit

Kritisch sieht er in dem Punkt auch den eigenen Strompreisdeckel in Niederösterreich, der dazu führen könnte, dass die dortigen Haushalte möglicherweise bis zu 100 Prozent des Stroms subventioniert bekommen. Dies sei „kontraproduktiv“ und „korrumpiert unsere Idee des Spargedankens“, sieht er hier noch Gesprächsbedarf.