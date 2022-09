Vorarlbergern nützt die Strompreisbremse nichts

Ländle subventioniert sich Strompreis selbst

Jetzt könnte man natürlich argumentieren, dass aufgrund der deutlich niedrigen Preise eine Unterstützung der Vorarlberger Stromkunden ungerechtfertigt wäre. Damit würde man allerdings die Tatsachen verkennen: Denn der niedrige Strompreis im Ländle resultiert einzig daher, dass sich die Illwerke-VKW bereits vor Monaten dazu entschlossen haben, entgegen der Marktentwicklung den Strompreis zumindest bis Ende März 2023 einzufrieren und somit auch sinkende Erträge in Kauf zu nehmen. Die Illwerke federn also die Preissteigerung für ihre Kunden ab. Nun ist der Energieversorger bekanntlich ein Landesunternehmen und gehört folglich der Vorarlberger Bevölkerung. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Vorarlberger Bevölkerung finanziert sich die niedrigen Strompreise selbst. Und selbstverständlich wird sie dafür auch die Zeche dafür zahlen: So ist anzunehmen, dass die nächste Gewinnausschüttung der Illwerke an das Land weit dürftiger ausfallen wird als in der Vergangenheit - und somit werden dem Land auch die Mittel für Projekte fehlen, welche wiederum der Bevölkerung zu Gute kämen.