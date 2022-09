„Hausbauen wird auch in Zukunft nicht billiger“

Ein Bauunternehmen forderte von einem 28-jährigen Innviertler 11.200 Euro an Nachzahlungen, ansonsten drohten sie mit einem Baustopp. Die Arbeiterkammer übernahm den Fall. Experten sind sich jedenfalls sicher, dass das Hausbauen auch in Zukunft nicht mehr billiger wird, warten lohnt sich also nicht.