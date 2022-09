Harley-Biker cruisen ab heute wieder durch Kärnten

Einbahn um den Faaker See

Bereits seit Tagen cruisen Biker mit ihren stylischen Maschinen durch Kärnten, der offizielle Start der European Bike Week ist jedoch erst heute. Die Polizei ist jedenfalls gerüstet. „Neben dem Faaker See rechnen wir in Velden mit zahlreichen Harley-Bikern und Fans“, verrät Dullnig. Wieder in Kraft ist außerdem die bekannte Einbahnregelung um den Faaker See. „Die Einfahrtsregelungen für Fahrzeuge sind sehr streng.“