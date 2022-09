Abschiedsrede: Johnson verglich sich mit Rakete

„Lassen Sie mich sagen, dass ich nun wie eine dieser Trägerraketen bin, die ihre Funktion erfüllt hat und sanft wieder in die Atmosphäre eintritt und unsichtbar irgendwo in einem entfernten Teil des Pazifiks versinkt“, sagte Boris Johnson am Dienstag. Der 58-Jährige hielt seine Abschiedsrede als britischer Premierminister in der Londoner Downing Street, zu der Hunderte Angestellte, Abgeordnete und Medienvertreter sowie Medienvertreterinnen gekommen waren.